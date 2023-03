Il genio della Ducati vince tutto Intervista a Gigi Dall’Igna

(Di sabato 18 marzo 2023)ha un’espressione luciferina e un’intelligenza leonardesca. Può essere diabolico e geniale allo stesso tempo. Il direttore generale diCorse si definisce un agitatore di uomini e di idee come Enzo Ferrari, ma nello stesso tempo è anche l’Adrian Newey delle moto, un uomo che riuscirebbe a farre anche un calesse. Se la Ferrari avesse avuto un minimo di coraggio e di fantasia sarebbe andata a cercare lui e non Fred Vasseur per dirigere il suo reparto corse. Per fortunale sireneFormula 1 non sono ancora suonate in casa(“Nella mia vita sono sempre andato alla ricerca di sfide, anche importanti, e la F1 potrebbe essere una bella sfida”) e lui è ancora qui a godersi il numero 1 sulla livrea ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WalRoffinoli : RT @manginobrioches: 'Il nemico ci serve, ci mantiene in forma, e noi ne abbiamo creato uno perfetto: lo scafista anarchico col tatuaggio d… - EcletticaMente_ : RT @manginobrioches: 'Il nemico ci serve, ci mantiene in forma, e noi ne abbiamo creato uno perfetto: lo scafista anarchico col tatuaggio d… - chinc62 : RT @manginobrioches: 'Il nemico ci serve, ci mantiene in forma, e noi ne abbiamo creato uno perfetto: lo scafista anarchico col tatuaggio d… - BinasDabisan : @tvblogit @AlbertoGraziola CHI HA AVUTO L'IDEA DELLA REGINA dall'aldilà è stato un genio. è stata valida anche que… - WalyMes3 : @themaoelatweet @ferrazza Che ti devo dire, sarai un fenomeno o un genio incompreso. La scuola serve a dare senso d… -

... spesso solitaria, tra luci e ombre, 1.500 donne, cocaina, cadute rovinose e lampi di. Un'... che diventa un classicomusica italiana. Tre anni più tardi arriva la sua canzone - manifesto, ...... poi trasposto al cinema da uncome Luchino Visconti. La storia che andiamo a raccontare non ...- in cui è sempre più ampia la forbice tra pochi individui molto benestanti e il resto...... la testata The Sun aveva dato per certo il ritorno di Will Smith nei panni del. Mena Massoud ... Qualcosa, dunque, stando all'affermazionestar, pare abbia fermato la produzione. Non è ...

Vittorio Jano: genio della progettazione - Motoremotion.it Motor Emotion

Venezia - Basterebbe il ricongiungimento delle Due Dame del Museo Correr con Caccia in Laguna dal Getty Museum di Los Angeles per trovare un buon motivo per venire a Venezia a visitare la grande retro ...Le celebrazioni per l’anniversario dell’annessione della Crimea alla Russia ... un figlio è il prodotto del suo «daimon», il suo genio unico e irriducibile, spesso lontanissimo da quello dei genitori.