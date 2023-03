Il frigo puzza? Con questo trucchetto risolvi in 10 secondi, profumerà per settimane (Di sabato 18 marzo 2023) Se anche il tuo frigo puzza, prova questo trucchetto e ti assicuriamo che risolverai il problema in solo 10 secondi: l’odore è pazzesco. Non solo lavatrice e lavastoviglie: tra i diversi elettrodomestici che si rintracciano all’interno delle nostre case, il frigorifero è sicuramente tra i più indispensabili. Utilissimo a rinfrescare e refrigerare cibi e bevande, questo apparecchio consente di mantenere integri e sempre freschi quegli alimenti che siamo soliti comprare, ma che non consumiamo nell’immediato. Il rimedio utilissimo per un frigo che puzza: incredibile (grantennistoscana.it)Così come tutti gli elettrodomestici, anche il frigo necessita di una serie di accortezze indispensabili per garantirgli una certa ... Leggi su grantennistoscana (Di sabato 18 marzo 2023) Se anche il tuo, provae ti assicuriamo che risolverai il problema in solo 10: l’odore è pazzesco. Non solo lavatrice e lavastoviglie: tra i diversi elettrodomestici che si rintracciano all’interno delle nostre case, ilrifero è sicuramente tra i più indispensabili. Utilissimo a rinfrescare e refrigerare cibi e bevande,apparecchio consente di mantenere integri e sempre freschi quegli alimenti che siamo soliti comprare, ma che non consumiamo nell’immediato. Il rimedio utilissimo per unche: incredibile (grantennistoscana.it)Così come tutti gli elettrodomestici, anche ilnecessita di una serie di accortezze indispensabili per garantirgli una certa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 21lettere : @_andreamoroni_ @egos23 @gabrielevalmont La puzza si sentiva dal '45 tipo frigo di Dahmer; ora la cloaca fascio-ita… - PaoloGrazioso : RT @sciolti_cani: Joe #Formaggio puzza di FASCISMO come il #camembert lasciato fuori dal frigo. [@noventano] #molestie #Cecchetto - sciolti_cani : Joe #Formaggio puzza di FASCISMO come il #camembert lasciato fuori dal frigo. [@noventano] #molestie #Cecchetto - noventano : @Mella12597571 Joe Formaggio puzza di FASCISMO come il #camembert lasciato fuori dal frigo - noventano : @Mark33846202 Joe Formaggio puzza di FASCISMO come il #camembert lasciato fuori dal frigo -