Il divario sociale continua a ingigantirsi | altro che tassa sui super ricchi | siamo sull’orlo del burrone

(Di sabato 18 marzo 2023) Oramai viene la nausea solo a parlarne, tanto l’argomento è ovvio: il mondo non può andare avanti con un taleed economico sempre crescente. Il neoliberismo, che ha invaso come un virus micidiale il mondo occidentale dopo l’avvento di Ronald Reagan e di Margaret Thatcher, ha trionfato mettendo profitto, sviluppo frenetico e sfruttamento di risorse ambientali e umane davanti ad ognivalore. Il risultato? Dal 2020 a oggi, secondo la ricerca ‘Survival of the rich’ della ong Oxfam, su una ricchezza generata in tutto il mondo di 42mila miliardi di dollari, ben 26mila miliardi se li è accaparrati l’1% più ricco, mentre solo 16mila sono stati distribuiti a tutto il resto dell’umanità. I patrimoni dei miliardari sono cresciuti dell’incredibile cifra di 2,7 miliardi di dollari al giorno. Sarebbe ora di darsi una regolata e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Sarebbe ora di darsi una regolata e persino i riccastri comincino a capirlo....' - dal blog di @ivomej - ilfattoblog : 'Sarebbe ora di darsi una regolata e persino i riccastri comincino a capirlo....' - dal blog di @ivomej - CostanzaSpanu : @lauraboldrini La riforma fiscale andava fatta. Certo, voi mirate a tassare e volete le nostre case, aumentare il d… - p1nktaehyrsus : poi però il divario sociale aumenta (indovinate per colpa di chi) e piangete affanculo senyite - rudyeroby : @Gimmi52296693 Perché voi della dx siete migliori, mio nonno diceva 'uno ha la rogna, uno ha la tigna' state facend… -

Se 124 euro vi sembran troppi - No, non sono troppi e neanche sufficienti a colmare iltra ... Da tempo le famiglie hanno accettato un pattoche al confronto scambiare la primogenitura ...Io credo invece che ci sia untra centro e periferia. Innovazione, sviluppo, visione strategica. Lei ci è riuscito Il mio impegno in politica nasce innanzitutto da un sentimento ...Questo il tema al centro di un interessante confronto a Laterza promosso dall'associazione di promozioneCara. Il disegno di legge sull'autonomia differenziata potrebbe aumentare il...

Il divario sociale continua a ingigantirsi: altro che tassa sui super ricchi, siamo sull’orlo del… Il Fatto Quotidiano

Rocco Rosano, 45 anni, è al terzo mandato di sindaco di Castelsaraceno, 1.300 abitanti circa in provincia di Potenza. Per riattivare la sua comunità punta su ascolto e partecipazione. E per sognare il ...“Sud. Il capitale che serve”: è questo il titolo del libro scritto dal presidente della Fondazione con il Sud, Carlo Borgomeo, che sarà presentato domani, venerdì 17 marzo, alle 17.30, al Parco degli ...