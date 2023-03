Il desiderio di avere un figlio non dà il diritto a fabbricarselo (Di sabato 18 marzo 2023) Si vuole evitare che siano sacrificati (cosa certamente ingiustissima) i diritti dei figli delle coppie omosessuali? C'è un modo molto spiccio e questa volta giustissimo per ottenere il risultato da qui in poi: impedire a quelle coppie di fabbricarsi i figli prendendo in locazione il ventre di una fattrice o- anche se è meno osceno- comprando la performance del pecchione. Dice: «Ma hanno desiderio di maternità e paternità!». E chi gli nega di avere quel desiderio? Ce l'avranno pure: ma devono tenerselo. Dice: «Ma darebbero tanto amore a quei bambini!». Non discuto: ma lo diano a un cane, a un porcellino d'India, quando è possibile a un bambino adottato, non al pargolo generato dal diritto arcobaleno di essere genitori, cioè un diritto che non esiste e che bisognerebbe abolire semmai esistesse. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) Si vuole evitare che siano sacrificati (cosa certamente ingiustissima) i diritti dei figli delle coppie omosessuali? C'è un modo molto spiccio e questa volta giustissimo per ottenere il risultato da qui in poi: impedire a quelle coppie di fabbricarsi i figli prendendo in locazione il ventre di una fattrice o- anche se è meno osceno- comprando la performance del pecchione. Dice: «Ma hannodi maternità e paternità!». E chi gli nega diquel? Ce l'avranno pure: ma devono tenerselo. Dice: «Ma darebbero tanto amore a quei bambini!». Non discuto: ma lo diano a un cane, a un porcellino d'India, quando è possibile a un bambino adottato, non al pargolo generato dalarcobaleno di essere genitori, cioè unche non esiste e che bisognerebbe abolire semmai esistesse. ...

