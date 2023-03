Il curioso paragone di Don Salvatore di Mare Fuori: “Molto in comune” (Di sabato 18 marzo 2023) Don Salvatore Ricci è uno dei personaggi più temuti di Mare Fuori. L’attore Gennaro Della Volpe, conosciuto con il nome di Raiz, nelle ultime ore, ha deciso di fornire qualche dettaglio in più sul suo personaggio. Nella registrazione di Ciao Maschio, con la presenza di Nunzia De Girolamo, ha messo in piedi un curioso paragone tra Rosa Ricci e la sua vera figlia. Ha ammesso che, durante le lunghe ore passate sul set, in più occasioni, non ha potuto fare a meno di pensare che lei fosse veramente sangue del suo sangue. Le due ragazze, infatti, anche dal punto di vista fisico, condividono una forte somiglianza: Spesso mi è capitato, mentre recitavo questa parte, di avere a che fare con la mia figlia virtuale, Rosa Ricci, e pensare che lei fosse esattamente mia figlia, anche perché comunque somaticamente ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 18 marzo 2023) DonRicci è uno dei personaggi più temuti di. L’attore Gennaro Della Volpe, conosciuto con il nome di Raiz, nelle ultime ore, ha deciso di fornire qualche dettaglio in più sul suo personaggio. Nella registrazione di Ciao Maschio, con la presenza di Nunzia De Girolamo, ha messo in piedi untra Rosa Ricci e la sua vera figlia. Ha ammesso che, durante le lunghe ore passate sul set, in più occasioni, non ha potuto fare a meno di pensare che lei fosse veramente sangue del suo sangue. Le due ragazze, infatti, anche dal punto di vista fisico, condividono una forte somiglianza: Spesso mi è capitato, mentre recitavo questa parte, di avere a che fare con la mia figlia virtuale, Rosa Ricci, e pensare che lei fosse esattamente mia figlia, anche perché comunque somaticamente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttopuntotv : Il curioso paragone di Don Salvatore di Mare Fuori: “Molto in comune” #MareFuori #RosaRicci #Raiz - INutrizionista : @AndreaDianetti Curioso? Hai mescolato due discorsi TOTALMENTE diversi nei tempi. Quello di cui parli tu è antecede… - AleBisquiz : @il_Malpensante @siriomerenda Tu con cosa ti ecciti? Sono curioso. Giusto per avere un termine di paragone. - AleBisquiz : @wazzaCN Premesso che non riprenderei mai conte perchè le minestre riscaldate le amo poco, sentiamo chi riterresti… -