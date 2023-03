Il Covid nato dai cani-procioni "illegali" di Wuhan L'Oms attacca: "La Cina ci nascose dei dati". I sospetti (Di sabato 18 marzo 2023) L’Organizzazione mondiale della Sanità ha criticato la Cina per aver tenuto nascoste ricerche che possono legare l’origine del Covid a animali selvatici Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 18 marzo 2023) L’Organizzazione mondiale della Sanità ha criticato laper aver tenuto nascoste ricerche che possono legare l’origine dela animali selvatici Segui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Maurizi03605680 : @Orraf5 @Mariaro84538838 Io spero sempre che non arrivi ad usarla , ma quello che è certo siamo passati dalle tortu… - francesco___01 : @mattia81742594 @rtl1025 Beh ma il COVID più delle semplici polmoniti è nato più aggressivo, soprattutto per chi è debole - AngeloniFilippo : E' da circa 3 anni che non vado più al cinema, prima ero un grande appassionato (praticamente da quando è nato mio… - FrancescoLopane : RT @putino: L’accusa del colonnello in riserva Giorgio Orio Stirpe (ottimo analista della situazione in Ucraina tralaltro), sulla missione… - We_Pesaro : RT @polosovrano: Deuteronomio e NATO: -