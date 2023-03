Il Consiglio di Sicurezza Onu lancia l’allarme: violenze su 80.000 detenuti in Corea del Nord (Di sabato 18 marzo 2023) “Torture, fame, lavoro forzato, esecuzioni e violenza di genere, compresi gli aborti forzati“: sono solo alcune delle violenze che i detenuti nei campi di prigionia in Corea del Nord si trovano costretti a subire. È quanto denunciato dall’ambasciatrice americana all’Onu Linda Thomas-Greenfield, che parla di “atrocità” del regime di Pyongyang nei confronti di “più di ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 18 marzo 2023) “Torture, fame, lavoro forzato, esecuzioni e violenza di genere, compresi gli aborti forzati“: sono solo alcune delleche inei campi di prigionia indelsi trovano costretti a subire. È quanto denunciato dall’ambasciatrice americana all’Onu Linda Thomas-Greenfield, che parla di “atrocità” del regime di Pyongyang nei confronti di “più di ... TAG24.

