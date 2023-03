"Il club dei gentiluomini". Colpaccio-De Girolamo: chi porta in studio (Di sabato 18 marzo 2023) Nuovo appuntamento stasera in seconda serata su Rai1 con "Ciao Maschio", il programma di Nunzia De Girolamo che sta riscuotendo molto successo di ascolti e critica. Gli ospiti che entreranno nel ‘'club di gentiluomini'' per dialogare sul tema della trasgressione, saranno il giornalista e conduttore televisivo Alberto Matano, il comico ed illusionista Raul Cremona e il cantautore ed attore Raiz, già leader degli Almamegretta nonché interprete di Don Salvatore Ricci nella serie di successo ‘'Mare Fuori''. Proprio il conduttore de ‘'La vita in diretta'', Alberto Matano, si è lasciato andare in una confessione anticipata ieri pomeriggio su Rai1: ‘'Quello di fare il giornalista era un sogno. Pensa che un amico mi regalò un adesivo del TG1, io lo attaccai sul mio motorino. Era il mio sogno - ha confessato a Nunzia De ... Leggi su iltempo (Di sabato 18 marzo 2023) Nuovo appuntamento stasera in seconda serata su Rai1 con "Ciao Maschio", il programma di Nunzia Deche sta riscuotendo molto successo di ascolti e critica. Gli ospiti che entreranno nel ‘'di'' per dialogare sul tema della trasgressione, saranno il giornalista e conduttore televisivo Alberto Matano, il comico ed illusionista Raul Cremona e il cantautore ed attore Raiz, già leader degli Almamegretta nonché interprete di Don Salvatore Ricci nella serie di successo ‘'Mare Fuori''. Proprio il conduttore de ‘'La vita in diretta'', Alberto Matano, si è lasciato andare in una confessione anticipata ieri pomeriggio su Rai1: ‘'Quello di fare il giornalista era un sogno. Pensa che un amico mi regalò un adesivo del TG1, io lo attaccai sul mio motorino. Era il mio sogno - ha confessato a Nunzia De ...

