Il ciclone Freddy fa una strage in Africa | almeno 400 morti

(Di sabato 18 marzo 2023) Ilcontinua a far paura inaustrale dopo avere spazzato via interi Paesi e aver ucciso piu' di 400 persone: la stragrande maggioranza delle quali, 326, nel solo Malawi,86 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FerdinandoC : C'è Nardella e poi c'è la crisi climatica vera. L'Africa orientale è stata colpita dal più forte ciclone di sempre,… - vaticannews_it : #PapaFrancesco a fine #udienzagenerale rivolge un pensiero al “martoriato popolo ucraino”. Inoltre, un appello: 'Ch… - santegidionews : Il ciclone 'Freddy' ha colpito duramente il #Malawi. A migliaia lasciano le case invase dal fango o distrutte. I pr… - Rainbow4Africa : Il ciclone Freddy colpisce il Malawi uno dei paesi più poveri del mondo con oltre 400 morti, migliaia di feriti e 2… - bar_rubino : RT @FerdinandoC: C'è Nardella e poi c'è la crisi climatica vera. L'Africa orientale è stata colpita dal più forte ciclone di sempre, Freddy… -

Ilcontinua a far paura in Africa australe dopo avere spazzato via interi Paesi e aver ucciso piu' di 400 persone: la stragrande maggioranza delle quali, 326, nel solo Malawi, almeno 86 in ...Dalle distruzioni in Malawi per il tifone tropicale di più lunga durata dell'emisfero meridionale alla storica visita del premier coreano in Giappone, i principali fatti della settimana che hanno ...Iltropicaleha devastato la costa dell'Africa meridionale, colpendo il Mozambico ma soprattutto il Malawi. Il presidente Lazarus Chakwera ha lanciato un appello alla comunità ...

Ciclone Freddy, oltre 400 i morti in Africa Australe - Ultima Ora Agenzia ANSA

Il ciclone Freddy continua a far paura in Africa australe dopo avere spazzato via interi Paesi e aver ucciso piu' di 400 persone: la stragrande maggioranza delle quali, 326, nel solo Malawi, almeno 86 ...Sono più di 200 le vittime del passaggio del ciclone Freddy, che si è abbattuto su Malawi e Mozambico e che è il più longevo mai registrato, essendo rimasto attivo per più di un mese. Il fenomeno ha… ...