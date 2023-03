Il capo della Corte penale internazionale: «Putin alla sbarra? Non è impossibile». L’ira del Cremlino: «Il mandato d’arresto è un ostacolo alla pace» (Di sabato 18 marzo 2023) Il presidente russo Vladimir Putin può essere processato per presunti crimini di guerra, come accaduto in altri processi storici, tra cui quelli «nei confronti dei nazisti, o come quello che ha visto coinvolto l’ex presidente jugoslavo Slobodan Miloševi? o ancora l’ex leader liberiano Charles Taylor». Sono le parole del procuratore capo della Corte penale internazionale Karim Khan, dopo l’emissione del mandato di arresto che la Corte penale internazionale de L’Aja ha spiccato nei confronti del presidente russo, per essere processato per i presunti crimini di guerra compiuti durante la guerra di Mosca contro Kiev e, in particolare per un presunto piano di deportazione di bambini ucraini in Russia. «Tutti questi leader ... Leggi su open.online (Di sabato 18 marzo 2023) Il presidente russo Vladimirpuò essere processato per presunti crimini di guerra, come accaduto in altri processi storici, tra cui quelli «nei confronti dei nazisti, o come quello che ha visto coinvolto l’ex presidente jugoslavo Slobodan Miloševi? o ancora l’ex leader liberiano Charles Taylor». Sono le parole del procuratoreKarim Khan, dopo l’emissione deldi arresto che lade L’Aja ha spiccato nei confronti del presidente russo, per essere processato per i presunti crimini di guerra compiuti durante la guerra di Mosca contro Kiev e, in particolare per un presunto piano di deportazione di bambini ucraini in Russia. «Tutti questi leader ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : L'ex presidente #AIA #Trentalange inibito per 3 mesi dal Tribunale #FIGC in seguito al caso D'Onofrio (ex procurato… - nelloscavo : Così @Avvenire_Nei nei giorni scorsi anticipava la conclusione dell'inchiesta sulle deportazioni di minori. - DantiNicola : La faccia di bronzo di Giuseppe #Conte è ormai una certezza per la politica italiana. Oggi il leader del #M5S al co… - DamaroMaura : RT @ahahahaaron: pentito della depilazione ma consapevole che fra due giorni sarò punto e a capo - jakclive : Prendete Michea e conducetelo ad Amon capo della città e a Ioas figlio del re. Riferite loro: Il re ordina: Mettete… -