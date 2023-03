Il Cantante Mascherato in arrivo stasera su Rai1 | le novità | gli ospiti e i giurati

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 18 marzo 2023) lai blocchi di partenza per una quarta stagione che si preannuncia piena di sorprese, trafamosi e colpi di scena. La primadel programma rivelazione delle ultime stagioni riguarda il palinsesto: la prima puntata andrà in onda, di sabato, anziché di venerdì, come era stato per le altre edizioni. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Pino Insegno a teatro con “58 Sfumature di Pino” Il trailer di The Rain 3 è stato svelato da Netflix Keanu Reeves diventa un fumetto: ecco Brzrkrs Vera Gemma non perdona il commento di Cecilia Rodriguez Ivano Monzani, l’idolo del web si rivela: i suoi artisti preferiti Pierpaolo Capovilla: “Che pena i Maneskin, stupidi conformisti ...