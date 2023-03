Il Cantante Mascherato 2023 | le anticipazioni maschere | esibizioni e ospiti della prima puntata

(Di sabato 18 marzo 2023) Questa sera, sabato 18 marzo, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda lade Il, la quarta edizione dello show condotto da Milly Carlucci. La formula del programma è nota e resta fedele alle origini: 12 vip si esibiranno come cantanti travestiti da buffeche non permetteranno a chi guarda e ascolta di riconoscerli. A cercare di scoprire di chi si tratta una giuria ad hoc (che valuterà anche le performance) composta da cinque membri: Serena Bortone, Iva Zanicchi, Christian De Sica, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti; e il pubblico da casa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.) Quali sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raiofficialnews : Torna @milly_carlucci al timone del talent show #IlCantanteMascherato: da sabato #18marzo su @RaiUno. Nella giuria:… - infoitcultura : Il Cantante Mascherato: conduttrice, giudici e maschere - Angela_sck : @Luca91126252 @Boomerissima Poi, per quanto mi riguarda, preferisco mille volte il cantante mascherato alla solita… - bubinoblog : GUIDA TV 18 MARZO 2023: IL CANTANTE MASCHERATO, AMICI, SAPIENS, LA FORMULA 1 - CamillaItalia19 : Questa sera, alle 21,25, ritorna su Rai1, Il Cantante Mascherato, con tante novità e sorprese. Accanto a Milly Carl… -

Non si ferma mai, Milly Carlucci : ora il volto di punta di Rai 1 è pronta ad inaugurare la quarta edizione de Il, che quest'anno passa dalla prima serata del venerdì a quella del sabato sera. Una sfida durissima, per la conduttrice, che si sconterà niente meno che con la corazzata di Amici , ...... in prima e seconda serata Stasera in TV: I Programmi in prima serata, Sabato 18 Marzo 2023 Il, il telent show condotto da Milly Carlucci, in onda dalle 21.25 su Rai 1 Sapiens - ...Parte il 18 marzo su Rai Uno la nuova edizione del, dove alcuni cantanti misteriosi si esibiranno con costumi di animali , che ne rendono impossibile l'identificazione... impossibile davvero Non per la conduttrice Milly Carlucci ...

Flavio Insinna giurato de «Il cantante mascherato»: l’amore intenso per Adriana e altre nove cose che non... Corriere della Sera

Questa sera, sabato 18 marzo 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la prima puntata de Il Cantante Mascherato 2023, la quarta edizione dello show condotto da Milly Carlucci. La formula del ...Da sabato 18 marzo 2023 alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Il Cantante Mascherato 2023, la quarta edizione dello show condotto da Milly Carlucci. La formula del programma è nota e resta fedele alle ...