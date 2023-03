Il Cantante Mascherato 2023 | i Colombi cantano Fatti mandare dalla mamma gallery

(Di sabato 18 marzo 2023) Nella prima puntata del 18 marzode Il, lo show in onda su Rai1 e condotto da Milly Carlucci, abbiamo assistito anche all’esibizione dei, una delle dodici maschere di questa quarta edizione, dietro cui si nasconde un misterioso personaggio vip. Ihanno cantato, celebre brano di Gianni Morandi. A giudicare l’esibizione, ma soprattutto a cercare di capire chi si celi sotto il costume, la giuria formata da Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Christian De Sica, Iva Zanicchi e Serena Bortone, insieme ad un pool investigativo presente in studio e capitanatoballerina Sara Di Vaira. Il: chi sono i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raiofficialnews : Tante novità e tante conferme: al via la 4ª edizione de @IlCantanteRai1, da stasera alle 21.25 su @RaiUno ??… - Raiofficialnews : Torna @milly_carlucci al timone del talent show #IlCantanteMascherato: da sabato #18marzo su @RaiUno. Nella giuria:… - infoitcultura : Il Cantante Mascherato, «Albano e Jasmine Carrisi si nascondono dietro la maschera Cuore» - fairjwnn : voi guardate amici, io guardo il cantante mascherato - EffecomeF : RT @___kevv____: Il cantante Mascherato #IlCantanteMascherato -

Mancano pochi minuti all'inizio della nuova edizione de Ile nella giuria ci saranno ben tre new entry, già annunciate nelle scorse settimane, arrivano Serena Bortone, Christian De Sica e lareduce da Ballando con le stelle. E ...Parte male la quarta edizione de Il. A pochi minuti dalla prima puntata della nuova edizione è stato svelato il nome dell'ospite misterioso di Milly Carlucci . Quest'ultima, sulla scia di Ballando con le Stelle, ha ...... ieri vittima di un imprevisto a La vita in diretta , concluso lo show di ballo questa sera darà il via alla nuova edizione de Il

Cantante Mascherato e Milly Carlucci tornano stasera su Rai 1: la guida allo show La Gazzetta dello Sport

Nella prima puntata del 18 marzo 2023 de Il Cantante Mascherato, lo show in onda su Rai1 e condotto da Milly Carlucci, abbiamo assistito anche all’esibizione dei Colombi, una delle dodici maschere di ...La quarta edizione de Il Cantante Mascherato ha ufficialmente preso il via, con 12 nuovi concorrenti tutti mascherati e da scoprire. Facciamo dunque il recap di tutti gli indizi forniti, di settimana ...