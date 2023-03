Il Cane antidroga della Polizia Locale trova sostanza stupefacente al Parco Moretti (Di sabato 18 marzo 2023) Alcuni giorni fà, nell’ambito di un controllo finalizzato al contrasto all’uso ed allo spaccio di sostanze stupefacenti presso il Parco Moretti, personale del Nucleo Cinofilo della Polizia Locale di Udine, coadiuvato da quello della Polizia Giudiziaria, sorprendeva due giovani intenti nel tentativo di occultare della sostanza stupefacente, in una zona appartata dell’area verde, con l’evidente finalità di una successiva attività di spaccio. I due giovani, uno minorenne ed uno maggiorenne, entrambi extracomunitari domiciliati presso comunità cittadine, venivano deferiti alle competenti Autorità Giudiziarie, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in ... Leggi su udine20 (Di sabato 18 marzo 2023) Alcuni giorni fà, nell’ambito di un controllo finalizzato al contrasto all’uso ed allo spaccio di sostanze stupefacenti presso il, personale del Nucleo Cinofilodi Udine, coadiuvato da quelloGiudiziaria, sorprendeva due giovani intenti nel tentativo di occultare, in una zona appartata dell’area verde, con l’evidente finalità di una successiva attività di spaccio. I due giovani, uno minorenne ed uno maggiorenne, entrambi extracomunitari domiciliati presso comunità cittadine, venivano deferiti alle competenti Autorità Giudiziarie, per il reato di detenzione ai fini di spaccio diin ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlFattoNisseno : Stupefacenti nel forno dei cornetti, arrestato 42enne: non si è fatto ingannare Ron il cane antidroga - plenilounio : non questi due sbirri + cane infame antidroga saliti sull’autobus per un controllo sono le 18.57 stiamo tutti torna… - nonvale_vale : @quellacoibaffi Magari è un cane antidroga, e li ci vorrebbe - _stuckonmendes_ : @effepesantee Grazie cane antidroga ?? - effepesantee : @_stuckonmendes_ Ci tenevo a ringraziare anche pubblicamente il cane antidroga perché è grazie a lui che abbiamo avuto la transenna -

Ostia, maxi operazione della polizia: 5 persone arrestate Sempre durante i controlli ad ampio raggio l'infallibile fiuto del cane antidroga ha consentito ai poliziotti di arrestare sul pontile di Ostia un giovane che deteneva in tasca circa 30 grammi di ... Ostia, maxi operazione della Polizia: 5 persone arrestate Sempre durante i controlli ad ampio raggio l'infallibile fiuto del cane antidroga ha consentito ai poliziotti di arrestare sul pontile di Ostia un giovane che deteneva in tasca circa 30 grammi di ... Viale Montenero, funghi allucinogeni in casa: arrestato pusher 24enne - Milano Post Nell'abitazione del pusher in viale Montenero i poliziotti, con l'aiuto di un cane antidroga, hanno sequestrato 24 francobolli con LSD, 12 grammi di marijuana, 7 grammi di hashish, 1,5 grammi di DMT, ... Sempre durante i controlli ad ampio raggio l'infallibile fiuto delha consentito ai poliziotti di arrestare sul pontile di Ostia un giovane che deteneva in tasca circa 30 grammi di ...Sempre durante i controlli ad ampio raggio l'infallibile fiuto delha consentito ai poliziotti di arrestare sul pontile di Ostia un giovane che deteneva in tasca circa 30 grammi di ...Nell'abitazione del pusher in viale Montenero i poliziotti, con l'aiuto di un, hanno sequestrato 24 francobolli con LSD, 12 grammi di marijuana, 7 grammi di hashish, 1,5 grammi di DMT, ... Basta spaccio Debutta Zorro cane antidroga IL GIORNO Basta spaccio Debutta Zorro cane antidroga Ha cominciato il suo servizio, Zorro, il cane antidroga nuovo collaboratore della polizia locale di Gallarate. Il labrador ha terminato l’addestramento ed è subito entrato nel vivo delle operazioni di ... Droga nascosta nelle colonne, operazione della Polizia a Fermo Droga nascosta sotto portici e colonne di via Togliatti, sembravano confezioni di caramelle. Scoperta della Polizia nel fermano. Ha cominciato il suo servizio, Zorro, il cane antidroga nuovo collaboratore della polizia locale di Gallarate. Il labrador ha terminato l’addestramento ed è subito entrato nel vivo delle operazioni di ...Droga nascosta sotto portici e colonne di via Togliatti, sembravano confezioni di caramelle. Scoperta della Polizia nel fermano.