(Di sabato 18 marzo 2023) Bello, sfrontato e sfacciato, con l’orgoglio di non aver mai fatto calcoli e la tentazione di potersi permettere il lusso di iniziare a farli. La forza del meravigliosodi questa stagione sta nel non essersi mai risparmiato, e nell’unica occasione in cui l’ha fatto ha pagato dazio contro ogni pronostico: era una notte di tempesta sul Maradona, gelato non solo dalla pioggia battente ma anche dal ribaltone inaspettato della Cremonese, in Coppa Italia. Nell’epoca del turnover, delle riserve fatte giocare con il bilancino nelle coppe per non vedere musi lunghi negli spogliatoi, Luciano Spalletti è andato praticamente sempre dritto per la propria strada: se esiste una squadra che nella nostra Serie A può vantare una formazione da recitare a mo’ di filastrocca, come si faceva neldi altre epoche, questa è il. Ed è così ...

Il calcio arrogante del Napoli Il Foglio

Ed è così che in Italia ha dettato legge, con un gioco fresco, europeo, propositivo, mai rinunciatario: volendo usare un'antica definizione di Walter Sabatini, è un calcio arrogante, che si nutre ...