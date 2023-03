Il biglietto di trasporto tedesco da 49 euro ottiene il via libera del Bundestag (Di sabato 18 marzo 2023) Giovedì i parlamentari tedeschi hanno votato per approvare il progetto di introdurre un biglietto per i trasporti pubblici di 49 euro. Il voto ha riguardato principalmente la questione del finanziamento del piano, che verrà offerto il 1° maggio. Di conseguenza, il governo federale spenderà 1,5 miliardi di euro (1,6 miliardi di dollari) all’anno negli anni Leggi su periodicodaily (Di sabato 18 marzo 2023) Giovedì i parlamentari tedeschi hanno votato per approvare il progetto di introdurre unper i trasporti pubblici di 49. Il voto ha riguardato principalmente la questione del finanziamento del piano, che verrà offerto il 1° maggio. Di conseguenza, il governo federale spenderà 1,5 miliardi di(1,6 miliardi di dollari) all’anno negli anni

