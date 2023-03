I soliti sospetti: come finisce il film? (Di sabato 18 marzo 2023) Chi è Keyser Söze? Questo è l’interrogativo che rimane in sospeso per tutta la durata de I soliti sospetti. E per svelare la verità bisogna aspettare proprio il finale. Un gruppo di criminali cercano di rubare ben 91 milioni di dollari in droga contenuta all’interno di una nave attraccata al porto di Los Angeles. Il loro scopo, infatti, è di ripagare Söze di alcuni torti economici commessi ai suoi danni. Fin dal primo momento, però, l’operazione appare altamente rischiosa. Talmente tanto da spingere Dean Keaton (Gabriel Byrne) a convincere Verbal Kint (Kevin Spacey) a non parteciparvi. In effetti l’uomo, con la sua evidente zoppia ed un ritardo che sembra cognitivo, appare quasi come una vittima designata. Una volta sulla nave, poi, gli uomini si rendono conto che lo scopo non è rubare la droga bensì uccidere l’unico testimone in ... Leggi su cultweb (Di sabato 18 marzo 2023) Chi è Keyser Söze? Questo è l’interrogativo che rimane in sospeso per tutta la durata de I. E per svelare la verità bisogna aspettare proprio il finale. Un gruppo di criminali cercano di rubare ben 91 milioni di dollari in droga contenuta all’interno di una nave attraccata al porto di Los Angeles. Il loro scopo, infatti, è di ripagare Söze di alcuni torti economici commessi ai suoi danni. Fin dal primo momento, però, l’operazione appare altamente rischiosa. Talmente tanto da spingere Dean Keaton (Gabriel Byrne) a convincere Verbal Kint (Kevin Spacey) a non parteciparvi. In effetti l’uomo, con la sua evidente zoppia ed un ritardo che sembra cognitivo, appare quasiuna vittima designata. Una volta sulla nave, poi, gli uomini si rendono conto che lo scopo non è rubare la droga bensì uccidere l’unico testimone in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... joshuajesi : @delio_petrelli @Lexie_t7 I Soliti Sospetti... - nexsuslab : @VickyAnnie Lo sguardo strafottente alla soliti sospetti ?? - ilmellace2 : Stasera RIguarderò il film più bello della storia del cinema: kaiser souze i soliti sospetti - Ellie3693693 : @ravel80262268 @anto_galli4 E anche questa “cavolata” detta in tempi non sospetti dai soliti negazionisti imbecilli… - Michele06641196 : @Gazzetta_it In verità anche una montagna di carte, per non parlare di decine di video di arbitraggi scandalosi. Vi… -

Il sistema bancario statunitense è sicuro ... 15 anni dopo I soliti sospetti assicurarono al Paese che si trattava di una situazione isolata e che il sistema bancario era forte. Le banche di Wall Street avevano registrato profitti enormi perché nascondevano ... Jim Quinn - Deja Vu 15 anni dopo. Il sistema bancario statunitense è sicuro I soliti sospetti assicurarono al Paese che si trattava di una situazione isolata e che il sistema bancario era forte. Le banche di Wall Street avevano registrato profitti enormi perché nascondevano ... I programmi in tv oggi, 15 marzo 2023: film e intrattenimento Quando Joyce, una studentessa diciassettenne scompare misteriosamente, i sospetti ricadono su di ... i programmi della sera Rai 1 18:45 - L'eredita' 20:00 - Tg1 20:30 - Cinque minuti 20:35 - Soliti ... assicurarono al Paese che si trattava di una situazione isolata e che il sistema bancario era forte. Le banche di Wall Street avevano registrato profitti enormi perché nascondevano ...assicurarono al Paese che si trattava di una situazione isolata e che il sistema bancario era forte. Le banche di Wall Street avevano registrato profitti enormi perché nascondevano ...Quando Joyce, una studentessa diciassettenne scompare misteriosamente, iricadono su di ... i programmi della sera Rai 1 18:45 - L'eredita' 20:00 - Tg1 20:30 - Cinque minuti 20:35 -... Stasera in TV: i film da non perdere di venerdì 10 marzo 2023 MYmovies.it