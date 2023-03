I rimasugli della Trattativa nelle dietrologie su Messina Denaro (Di sabato 18 marzo 2023) “A oggi i Van Gogh sono due, l’altro fu il 29 novembre 2021”: firmato Matteo Messina Denaro. Il riferimento al pittore dei girasoli per qualcuno ha rappresentato l’ultima occasione, il colpo di cod... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di sabato 18 marzo 2023) “A oggi i Van Gogh sono due, l’altro fu il 29 novembre 2021”: firmato Matteo. Il riferimento al pittore dei girasoli per qualcuno ha rappresentato l’ultima occasione, il colpo di cod... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gisellebardot : RT @CAMPO_66: @Corriere Povera patria ridotta cosi da 4 preti con attici da 300mq in Vaticano e da 4 rimasugli del piu grande fallimento id… - CAMPO_66 : @Corriere Povera patria ridotta cosi da 4 preti con attici da 300mq in Vaticano e da 4 rimasugli del piu grande fal… - jack9861670486 : @GiovaQuez Ma è effettivamente ingenuo pensare che siano pagati da Mosca, oppure devo spiegarmi tutto con il discor… - VIRUL3NT : RT @nowl_ahn: Lo odio e lo voglio così tanto che sono a così ?? poco dal prendergli la fessa e strofinarmela sulle gengive come se fosse i r… - nowl_ahn : Lo odio e lo voglio così tanto che sono a così ?? poco dal prendergli la fessa e strofinarmela sulle gengive come se… -