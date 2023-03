I liberali italiani siano protagonisti nella battaglia per i diritti e per l’uguaglianza (Di sabato 18 marzo 2023) Il 9 marzo Ivan Scalfarotto, senatore di Italia Viva e fondatore di Parks – Liberi e Uguali, di cui è dal 2014 presidente onorario, ha presentato in conferenza stampa a Palazzo Madama il suo disegno di legge recante Disposizioni in materia di eguaglianza nell’accesso al matrimonio e all’adozione per coppie formate da persone dello stesso sesso. E proprio sul tema dell’omogenitorialità la destra di governo è andata negli ultimi giorni nuovamente all’attacco, provocando ampie reazioni anche al di fuori dell’universo rainbow. Non a caso, si terrà nel pomeriggio a Milano in piazza della Scala la manifestazione dal nome fortemente evocativo “Giù le mani dai nostri figli e dalle nostre figlie”. Senatore Scalfarotto, matrimonio egualitario e adozione per coppie di persone dello stesso sesso. Ha davvero senso presentare uno specifico ddl a sette anni dall’approvazione della legge sulle unioni ... Leggi su linkiesta (Di sabato 18 marzo 2023) Il 9 marzo Ivan Scalfarotto, senatore di Italia Viva e fondatore di Parks – Liberi e Uguali, di cui è dal 2014 presidente onorario, ha presentato in conferenza stampa a Palazzo Madama il suo disegno di legge recante Disposizioni in materia di eguaglianza nell’accesso al matrimonio e all’adozione per coppie formate da persone dello stesso sesso. E proprio sul tema dell’omogenitorialità la destra di governo è andata negli ultimi giorni nuovamente all’attacco, provocando ampie reazioni anche al di fuori dell’universo rainbow. Non a caso, si terrà nel pomeriggio a Milano in piazza della Scala la manifestazione dal nome fortemente evocativo “Giù le mani dai nostri figli e dalle nostre figlie”. Senatore Scalfarotto, matrimonio egualitario e adozione per coppie di persone dello stesso sesso. Ha davvero senso presentare uno specifico ddl a sette anni dall’approvazione della legge sulle unioni ...

