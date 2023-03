I leader in Europa | solo il Bayern può fare il Triplete e occhio al Feyenoord

(Di sabato 18 marzo 2023) Uno sguardo a chi comanda nei principali campionati d’ilMonaco può ancorail. O meglio… L’ultima capolista ad essere scivolata è stata l’Arsenal. In testa alla Premier, da lungo tempo e non senza sorpresa calcolando che non partiva nelle posizioni di testa, è uscito ai rigori con lo Sporting Lisbona, nonostante i favori del pronostico. Ma va detto che in entrambi gli incontri il risultato di parità nei 90 minuti il primo e 120 il secondo non è stato un accidente del caso. Così, i Gunners si trovano privi d’impegni europei: in un quadro abbastanza sfaccettato per quanto riguarda i principali tornei non costituiscono un’eccezione. Le bucce di banna hanno fatto cadere tante big.LIGUE 1 – Il Psg è la capolista più triste del pianeta. Fuori anche dalla coppa nazionale, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... santegidionews : Francesco, l'unico leader mondiale. 10 anni ricchi di sorprese. @Marco_europa @lanuovasardegna - CalcioNews24 : Solo il #BayernMonaco può ancora fare il Triplete. Ma il #Feyenoord... - Eliamonterosso : ????LEADER DEL PARTITO DEI PATRIOTI FRANCESI HA CHIESTO IL RITIRO DELLA FRANCIA DALLA NATO ?? Florian Philippot ritie… - Ricercamy : Il nostro cliente, Brand leader negli integratori alimentari in Europa, ci ha incaricato di ricercare un Funnel Mar… - MarioRo95853753 : RT @ENAPAY_2: La Germania si stava assicurando il suo futuro di potenza industriale leader in Europa attraverso la fornitura delle fonti di… -

'L'Italia èinnell'economia circolare e intendiamo mantenere questo primato. Stiamo lavorando in sede comunitaria a difesa di un modello vincente nazionale, che altri Paesi vorrebbero ......modera l'evento a cui sono presenti fra gli altri Francesca Pascale e il segretario di +...sovranista - aggiunge la Pascale - non solo retrograda ma anche ipocrita perché nessuno dei loro...In Italia è presente con il Circuito UCI CINEMAS,sul territorio nazionale con 41 strutture ... in Australia, in Nuova Zelanda e in tutta. Inoltre, ha recentemente annunciato un grande ...

Giornata mondiale del riciclo, Pichetto: ''L'Italia è leader in Europa'' Palermomania.it

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Mentre l'Unione Europea e la Svezia si preparano a ospitare lunedì prossimo a Bruxelles la conferenza dei donatori per raccogliere i fondi per la risposta al terremoto in ...dicendosi invece d'accordo con l'approccio cauto del leader laburista neocentrista Keir Starmer volto a "ristabilire per ora relazioni con l'Europa" le più strette possibili in tutta una serie di ...