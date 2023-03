“How I’m Feeling Now”, il nuovo brano di Lewis Capaldi (Di sabato 18 marzo 2023) Il nuovo singolo è contenuto nel documentario musiclae Netflix disponibile a partire dal prossimo 5 aprile. Il 19 maggio esce il nuovo album La superstar Lewis Capaldi ha annunciato un documentario musicale speciale, duro, onesto e senza filtri in collaborazione con Netflix, BMG e Pulse Music, con la produzione esecutiva di Independent Entertainment, BMG e Quickfire Films. Il documentario, intitolato “Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now”, uscirà a livello internazionale il prossimo 5 aprile sulla piattaforma Netflix. Ad anticipare il progetto, il nuovo brano uscito oggi “How I’m Feeling Now”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e che sarà incluso nel nuovo album di Lewis ... Leggi su lopinionista (Di sabato 18 marzo 2023) Ilsingolo è contenuto nel documentario musiclae Netflix disponibile a partire dal prossimo 5 aprile. Il 19 maggio esce ilalbum La superstarha annunciato un documentario musicale speciale, duro, onesto e senza filtri in collaborazione con Netflix, BMG e Pulse Music, con la produzione esecutiva di Independent Entertainment, BMG e Quickfire Films. Il documentario, intitolato “: How I’mNow”, uscirà a livello internazionale il prossimo 5 aprile sulla piattaforma Netflix. Ad anticipare il progetto, iluscito oggi “How I’mNow”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e che sarà incluso nelalbum di...

