(Di sabato 18 marzo 2023) Non ha dubbi la Procura di, alla luce di quanto sta emergendo dalle indagini. Non ha dubbi nel parlare di «furia» esercitata da centinaia di persone, che viene scatenata contro...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MichelMauriello : RT @Cappetano8: @matteosalvinimi Complimenti al Ministero dell’Interno che ha reso possibile a centinaia di hooligan tedeschi senza bigliet… - VitoHaideggher : @fattoquotidiano Vuoi mettere gli strafatti dei rave con le bestie hooligan ???? Piantedosi credeva di terrorizzare… - doomboy : RT @Bukaniere: L'Italia è quel paese in cui un ministro degli Interni e un Prefetto permettono a gruppuscoli di hooligan tedeschi di metter… - AmarisCartis : RT @Cappetano8: @matteosalvinimi Complimenti al Ministero dell’Interno che ha reso possibile a centinaia di hooligan tedeschi senza bigliet… - Cappetano8 : @matteosalvinimi Complimenti al Ministero dell’Interno che ha reso possibile a centinaia di hooligan tedeschi senza… -

... magistrato in forza al pool reati da stadio (coordinato dall'aggiunto Sergio Amato e rappresentato anche dai pm De Falco e De Simone), nel puntare l'indice contro due cittadinifiniti in ......e aveva altresì proposto dei correttivi rispetto alle prevedibili scorribande dei tifosi(... accusando i tifosi dell'Eintracht di aver 'vandalizzato' la città 'assieme aglidell'...'In queste ore gliche ieri hanno devastato Napoli prenderanno il primo volo utile per tornare in Germania. Resta lo sgomento per la citta' trasformata in un campo di battaglia e le tante domande a cui ...

Hooligan tedeschi, il pm accusa: «Un clima di terrore per devastare Napoli» ilmattino.it

A partire dall'Uefa, guidata da un manipolo di dirigenti con gli occhi foderati di prosciutto, che si era detta contraria allo stop ai tifosi tedeschi attaccando preventivamente ... promotrice di una ...La Procura di Napoli non ha dubbio su alcuni dettagli che stanno emergendo durante le indagini sugli scontri con gli Hooligan tedeschi. Un vero e propio clima di terrore si è respirato lo scorso 15 ...