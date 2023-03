“Ho un cancro | ormai sto morendo” Cinema sotto choc | l’annuncio dell’attore è drammatico

(Di sabato 18 marzo 2023) Notizia drammatica per il mondo del. Un famoso attore a livello internazionale ha confessato di essere in lotta contro una grave malattia, che purtroppo ha scoperto nel recente passato. Non se l’è sentita di dirlo fino a questo momento, ma ora ha approfittato della pubblicazione del libro sulla sua carriera per svelare tutto ai suoi fan. Parliamo di Sam Neill, che ha un tumore che è già arrivato al terzo stadio. Le sue dichiarazioni stanno facendo preoccupare non poco i suoi ammiratori. Ma Sam Neill non è spaventato dal tumore, nonostante la diagnosi non prometta nulla di buono. Lui stesso ha ammesso che c’è il rischio che possa perdere la vita, ma questo non vuole che lo scalfisca e quindi sta andando avanti verso la sua strada. La sua intervista con tanto di annuncio scioccante è stata effettuata al The Guardian ed è stata trasmessa anche dalla BBC. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tennisonex : @sweetlullaby0 Penso che ormai da quelle parti sniffino colla. E il tipo che si sente una bimba di 5 anni, ora ques… - kal_1979 : @MarcoRossiRoma @LaStampa Succede tutti i giorni, in questo paese di merda… un ragazzo che conosco, ormai già 10 an… - SanK69086335 : RT @tw4ttersucks: @harriton777 Il cancro woke ha sviluppato metastasi ovunque ormai - Stupendoclod : grazie Donzelli, l'Italia ti ama, tira dritto. Il cancro del comunismo ormai è debellato, il PD è agonizzante, cont… - roZZZZZZZZo : RT @tw4ttersucks: @harriton777 Il cancro woke ha sviluppato metastasi ovunque ormai -

Il caso ènoto a livello mondiale. A dispetto del suo statuto diplomatico, Alex Saab è stato ... soprattutto perché Saab aveva già sofferto diallo stomaco. In quell'occasione, il medico ...Però ha funzionato: "Non sono del tutto fuori dai guai, ma ora non c'è ilnel mio corpo". ... FOTO Il kolossal del 1993 di Steven Spielberg che ha dato il via allaquasi trentennale saga ...Riceviamo e pubblichiamo Anche quest'anno, come da tradizionedalla prima edizione del 2009, il Lions Club Vercelli, ha organizzato domenica 12 marzo un ... nell'ambito della lotta al...

Stili di vita sani contro il cancro Panorama della Sanità

Cancro: questa è la settimana giusta per parlare con il vostro ... Acquario: in amore avrete la possibilità di ricucire un rapporto che sembrava ormai perduto, sfruttate la vostra occasione. Nel ...La lotta ai tumori parte dalla prevenzione. Ad assicurarlo è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori in occasione della Settimana nazionale per la prevenzione oncologica, promossa ogni anno dall ...