Ho preso una compostiera elettrica e funziona davvero bene. Quando diventeranno comuni, costeranno meno (Di sabato 18 marzo 2023) L'economia circolare è una di quelle cose semplici a dirsi, ma non a farsi. Riutilizzare al 100% tutto quello che usiamo è una buona idea, ma come fare in pratica? Pensate, per esempio, a tutti i pezzetti di plastica che buttiamo via; come potremmo recuperarli tutti? E' la stessa cosa per di metalli, vetro e cose del genere. Se ne perde sempre una parte che non va a finire nei canali del riciclo. C'è chi dice che un'economia completamente circolare è impossibile, alle volte tirando fuori il concetto di entropia. Ma non è così. L'entropia aumenta sempre solo nei sistemi chiusi, e il nostro pianeta non lo è. Infatti, abbiamo un esempio di un sistema perfettamente circolare proprio intorno a noi: l'intera biosfera terrestre che esiste da quasi quattro miliardi di anni. Piante e animali si contentano di poco e riciclano tutto quello che possono. Se non facessero così, la biosfera non ...

