Highlights Scozia-Italia 26-14, rugby Sei Nazioni 2023 (VIDEO) (Di sabato 18 marzo 2023) Il VIDEO con gli Highlights di Scozia-Italia 26-14, match valevole come quinta e ultima giornata del Sei Nazioni 2023 di rugby. A Murrayfield arriva un’altra sconfitta per gli Azzurri, che concedono troppo e sfiorano la clamorosa rimonta nel finale. Il risultato è “bugiardo”, perchè negli ultimi minuti l’Italia sfiora anche la meta della probabile vittoria. Di seguito le immagini salienti dell’incontro. LA CRONACA DELLA PARTITA RIVIVI IL LIVE DEL MATCH SU SPORTFACE TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA GLI Highlights SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 18 marzo 2023) Ilcon glidi26-14, match valevole come quinta e ultima giornata del Seidi. A Murrayfield arriva un’altra sconfitta per gli Azzurri, che concedono troppo e sfiorano la clamorosa rimonta nel finale. Il risultato è “bugiardo”, perchè negli ultimi minuti l’sfiora anche la meta della probabile vittoria. Di seguito le immagini salienti dell’incontro. LA CRONACA DELLA PARTITA RIVIVI IL LIVE DEL MATCH SU SPORTFACE TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA GLISportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : VIDEO - #Rugby #SixNations Gli highlights di #ScoziaItalia, Azzurri ancora battuti #SeiNazioni - infoitsport : Rugby, Scozia-Italia 26-14: highlights e sintesi - sportli26181512 : Scozia-Italia, il risultato in diretta live della partita del Sei Nazioni: Ultimo match del Sei Nazioni 2023 per la… - SkySport : #SeiNazioni: #ScoziaItalia alle 13.30 su #SkySport, Uno, #SkySport Arena e in streaming su #NOW e… -