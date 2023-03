Highlights e gol Borussia Dortmund-Colonia 6-1 | Bundesliga 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 18 marzo 2023) È unstellare quello che rifila alun pesantissimo 6-1 e vince la gara numero 17 di questa stagione di, portandosi a quota 53 a con 1 punto in più rispetto al Bayern Monaco, che adesso dovrà affrontare la gara di domani con un carico di pressione notevole sulle spalle. Che al Signal Iduna Park non ci fosse partita, lo si era capito sin dalle prime battute dell’incontro: Raphael Guerreiro al 15?, Sebastien Haller al 17?, Marco Reus al 32? e Donyell Malen al 36?, i gialloneri si sono subito involati sul 4-0 e, incassata la rete di Davie Selke, hanno chiuso la prima frazione in vantaggio 4-1. Il secondo tempo, poi, è stato di gestione: Haller e Reus hanno trovato entrambi il gol della doppietta e hanno fissato il punteggio sul 6-1. Riviviamo quanto accaduto in campo con gli ...