Helen Mirren, diva dal cuore d'oro: il gesto per i bambini salentini (Di sabato 18 marzo 2023) Sarà un sabato davvero speciale quello di oggi, 18 marzo, per gli abitanti dei paesi salentini di Tiggiano e Ticase, in provincia di Lecce. Un intero cinema è stato affittato per loro, per guardare l'ultimo film a tema supereroi in arrivo nelle sale. Fautrice dell'iniziativa, l'attrice premio Oscar Helen Mirren. Da molti anni ormai la diva inglese considera il Salento la propria seconda casa e proprio ai vicini di casa ha concesso di guardare in un'anteprima tutta speciale il film Shazam! Furia degli Dei che la vede rivestire i panni della cattiva di turno. Nella vita, però, dimostra il bel gesto, Helen Mirren è una madrina dal cuore d'oro.

