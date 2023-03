Harry da solo all’incoronazione di Carlo. Meghan resta a casa (Di sabato 18 marzo 2023) Mancano solo 50 giorni all’incoronazione di Re Carlo, e il quesito che tutti si domandano è sempre lo stesso: il Principe Harry e Meghan Markle parteciperanno? La coppia ha confermato a inizio mese di aver ricevuto l’invito ufficiale, dopo la gioia del titolo di Principi concesso a Archie e Lilibet Diana, ma senza rivelare se saranno a Londra il prossimo 6 maggio oppure no. Ma qualcuno molto vicino alla Principessa Diana, ha svelato lo scenario più probabile: Harry parteciperà alla cerimonia senza Meghan, che non avrà il coraggio di affrontare la Famiglia Reale dopo gli avvenimenti degli ultimi mesi. Harry e Meghan sono stati invitati all’incoronazione di Re Carlo Ormai è ufficiale: il Principe ... Leggi su dilei (Di sabato 18 marzo 2023) Mancano50 giornidi Re, e il quesito che tutti si domandano è sempre lo stesso: il PrincipeMarkle parteciperanno? La coppia ha confermato a inizio mese di aver ricevuto l’invito ufficiale, dopo la gioia del titolo di Principi concesso a Archie e Lilibet Diana, ma senza rivelare se saranno a Londra il prossimo 6 maggio oppure no. Ma qualcuno molto vicino alla Principessa Diana, ha svelato lo scenario più probabile:parteciperà alla cerimonia senza, che non avrà il coraggio di affrontare la Famiglia Reale dopo gli avvenimenti degli ultimi mesi.sono stati invitatidi ReOrmai è ufficiale: il Principe ...

