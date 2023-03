“Hai smesso di soffrire”. Terribile lutto per Pio D’Antini: il dolore del comico, l’annuncio sui social (Di sabato 18 marzo 2023) Pio D’Antini del duo “Pio e Amedeo” sta per tornare in tv con la nuova stagione di “Felicissima Sera”, lo show che nella passata stagione ha raccolto consensi e critiche per i suoi toni lontani dal politicamente corretto. Insieme ad Amedeo Grieco sta mettendo a punto gli ultimi dettagli per presentarsi di fronte al pubblico e già in occasione della prima puntata del Serale di Amici 22 i due saranno ospiti per presentare il loro programma. Ma la vigilia di “Felicissima Sera” è funestata da un Terribile lutto per Pio D’Antini. Come lui stesso ha scritto sui social è morto suo padre Gildo a cui era legatissimo. Non si conoscono le cause del decesso e Pio si è limitato a scrivere “hai smesso di soffrire”. Per Pio si tratta di una grave perdita perché era molto legato ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 18 marzo 2023) Piodel duo “Pio e Amedeo” sta per tornare in tv con la nuova stagione di “Felicissima Sera”, lo show che nella passata stagione ha raccolto consensi e critiche per i suoi toni lontani dal politicamente corretto. Insieme ad Amedeo Grieco sta mettendo a punto gli ultimi dettagli per presentarsi di fronte al pubblico e già in occasione della prima puntata del Serale di Amici 22 i due saranno ospiti per presentare il loro programma. Ma la vigilia di “Felicissima Sera” è funestata da unper Pio. Come lui stesso ha scritto suiè morto suo padre Gildo a cui era legatissimo. Non si conoscono le cause del decesso e Pio si è limitato a scrivere “haidi”. Per Pio si tratta di una grave perdita perché era molto legato ...

