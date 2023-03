(Di sabato 18 marzo 2023) Alla vigilia di-Roma di Primavera 1, l’allenatore dei giallorossi Federicoha parlato ai canali ufficiali del club giallorosso TEST PROBANTE – Di seguito le parole di Federico, allenatore della Roma Primavera, alla vigilia di-Roma di Primavera 1: «Sicuramente sarà un test molto probante: avremo di fronte a noi unadi talento, che era partita un po’ zoppicando in campionato. Colinvece è venuta fuori e: alcunipreti facevano già parte del gruppo della finale Scudetto della stagione scorsa. Partita bella da giocare, in campo ci sarà tantissima qualità e vedere quello Scudetto sul petto deve essere motivo di forte motivazione. Roma-...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ?? Domani alle 11:00 c'è Inter-Roma di #Primavera1TIM Guidi: “Avremo di fronte una squadra ricca di talento” - internewsit : Guidi: «Inter squadra ricca di talento! Sono migliorati con il tempo» - - RiccardoVenti4 : RT @OfficialASRoma: ?? Domani alle 11:00 c'è Inter-Roma di #Primavera1TIM Guidi: “Avremo di fronte una squadra ricca di talento” https://t.… - yordyyordy62 : RT @OfficialASRoma: ?? Domani alle 11:00 c'è Inter-Roma di #Primavera1TIM Guidi: “Avremo di fronte una squadra ricca di talento” https://t.… - jorgeMCR200491 : RT @OfficialASRoma: ?? Domani alle 11:00 c'è Inter-Roma di #Primavera1TIM Guidi: “Avremo di fronte una squadra ricca di talento” https://t.… -

Pier, sanzionato di 10' per la manovra, ha riportato la 499P ai box con il retrotreno ...Kvyat (Oreca 07 - Gibson) - Prema - 9 giri 10 - Smiechowski - Scherer - Costa (Oreca 07 - Gibson) -...Il fatto che gli spifferi siano quelli da dentro Appiano Gentile fa capire come Simone Inzaghi oggi sia il capro espiatorio perfetto per i guai dell'. Non conta nulla cheuna squadra forte ...A seguire, martedì 14 marzo, su Mediaset Infinity, l'di Simone Inzaghi vola a Porto per ... Mentre i bambini aspettano un segno che li, che sia una voce dall'alto o una canzone in tv, ...

Guidi: «Inter squadra ricca di talento! Sono migliorati con il tempo» Inter-News.it

la realizzazione di un sogno di giocare in una grande competizione davanti a decine di migliaia di nostri tifosi. Non riesco a immaginare un lavoro più bello e onorevole che guidare la nazionale ...Blog Calciomercato.com: L'Inter sfida il Portogallo. Dopo il Porto, annebbiati dalla loro arroganza e dalla presunzione di giocare contro un squadra che compete nel campionato ...