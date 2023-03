Guerra Ucraina, Sabalenka: “Noi atleti non abbiamo fatto niente di male. Capiamo gli ucraini, ci dispiace davvero” (Di sabato 18 marzo 2023) In quel di Indian Wells, dove domenica si terrà la finale tra Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina, continua a tenere banco la discussione inerente alle atlete russe e bielorusse. Nei giorni scorsi l’Ucraina Lesia Tsurenko aveva rilasciato delle dichiarazioni in cui si diceva “abbondonata dalla WTA” e motivando con un attacco di panico il forfait prima del terzo turno proprio contro Sabalenka. La bielorussa, è tornata sull’argomento dopo la semifinale vinta contro Maria Sakkari: “Nessuno può controllare le emozioni degli altri. E certo, c’è molta tensione tra di noi. Sono ancora convinta di non aver fatto nulla di male agli ucraini. Né io, né gli atleti russi, né gli atleti bielorussi, nessuno di noi ha fatto qualcosa di sbagliato. ... Leggi su sportface (Di sabato 18 marzo 2023) In quel di Indian Wells, dove domenica si terrà la finale tra Arynaed Elena Rybakina, continua a tenere banco la discussione inerente alle atlete russe e bielorusse. Nei giorni scorsi l’Lesia Tsurenko aveva rilasciato delle dichiarazioni in cui si diceva “abbondonata dalla WTA” e motivando con un attacco di panico il forfait prima del terzo turno proprio contro. La bielorussa, è tornata sull’argomento dopo la semifinale vinta contro Maria Sakkari: “Nessuno può controllare le emozioni degli altri. E certo, c’è molta tensione tra di noi. Sono ancora convinta di non avernulla diagli. Né io, né glirussi, né glibielorussi, nessuno di noi haqualcosa di sbagliato. ...

