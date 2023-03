Guendalina Tavassi “smonta” la lettera della mamma di Antonella Fiordelisi e difende Edoardo: ecco il video (Di sabato 18 marzo 2023) Guendalina, sorella minore di Edoardo Tavassi, ha commentato la lettera che la mamma di Antonella Fiordelisi ha scritto a Pier Silvio Berlusconi citando l’atteggiamento degli altri concorrenti del Grande Fratello Vip nei confronti della figlia. Guendalina Tavassi “smonta” la lettera della mamma di Antonella Fiordelisi Secondo la mamma di Antonella Fiordelisi, proprio il fratello di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 18 marzo 2023), sorella minore di, ha commentato lache ladiha scritto a Pier Silvio Berlusconi citando l’atteggiamento degli altri concorrenti del Grande Fratello Vip nei confrontifiglia.” ladiSecondo ladi, proprio il fratello di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MazzoliElena2 : @afiresign_ Non farmi ridere per favore , ma Micol se non era la sorella di Clizia( altra famosissima) e Tavassi (… - birindina9 : RT @iosonolaurora: Se cercate su Google esce questo:Schermitrice. Se cercate Tavassi esce: fratello di Guendalina,se cercate Micol: sorella… - Antonel45sck : RT @iosonolaurora: Se cercate su Google esce questo:Schermitrice. Se cercate Tavassi esce: fratello di Guendalina,se cercate Micol: sorella… - MCalcioNews : Guendalina Tavassi versione cuoca sexy, ai fornelli con il davanzale scoperto: visuale dall'alto vietata ai minori - Valepad85 : RT @iosonolaurora: Se cercate su Google esce questo:Schermitrice. Se cercate Tavassi esce: fratello di Guendalina,se cercate Micol: sorella… -