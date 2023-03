Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Novella_2000 : Guendalina Tavassi ironizza sulla lettera scritta dalla madre di Antonella Fiordelisi a Berlusconi #Incorvassi… - testwindyahooi1 : @dicoleparolacce Antonella perderebbe con qualsiasi testa di legno come è successo nella scorsa puntata. Le alleanz… - yuliyoli : RT @MariannaGrisor1: #oriele ..spero sia vero ????post di Guendalina tavassi ?? - MariannaGrisor1 : #oriele ..spero sia vero ????post di Guendalina tavassi ?? - Caosstellare : RT @lavitapensataa: non Daniele che ha cominciato a seguire Guendalina, quello è già andato a comprare il nuovo pc per Tavassi #incorvassi -

Sul podio ci finiscono al terzo posto Nick Luciani, medaglia d'argento per Edoardo. In pole ... Alessandro ecomplici di uno scherzo Tornano stasera in studio insieme alla conduttrice ..."smonta" la lettera della mamma di Antonella Fiordelisi Secondo la mamma di Antonella Fiordelisi , proprio il fratello diavrebbe attuato degli atteggiamenti da "bullo" ...alle Iene: 'Faccio sesso con il mio fidanzato 4 volte al giorno'. Lui: 'E' insaziabile' La vendetta L'uomo però non si rassegna ed inizia a perseguitarla mettendo in atto una ...

Gf Vip 7, Guendalina Tavassi punge la famiglia di Antonella Fiordelisi Isa e Chia

Guendalina Tavassi torna alla carica sui social! Ma per quale motivo stavolta Non è la prima volta che l’influencer si affida ai social per esprimere i propri pensieri riguardo questa edizione del ...Guendalina Tavassi “smonta” la lettera della mamma di Antonella Fiordelisi e difende Edoardo al Grande Fratello Vip, ecco il video.