Guendalina Tavassi ironizza sulla lettera della mamma di Antonella e poi lancia un consiglio VIDEO

(Di sabato 18 marzo 2023)commenta ladiFiordelisi scritta a Pier Silvio Berlusconi: le parole dell’influencersta seguendo attentamente la settima edizione del Grande Fratello Vip per poter sostenere e supportare suo fratello Edoardo. Il gieffino è entrato come concorrente ufficiale diversi mesi fa ed ha trovato anche l’amore, Micol Incorvaia. La nota influencerquotidianamente si espone divertita su tutti gli avvenimenti che accadono nella Casa più spiata d’Italia. Leggi anche –> “Allora non chiamatelo reality”: Daniele Dal Moro si difende dopo la squalifica La reazionenota influencer Nelle ultime ore la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 361_magazine : - ksdr3us : @uunformat cosa pensi del fatto che lui non l’abbia iniziata a seguire? cioè ha seguito guendalina tavassi e non lei - ESTANCA2 : RT @lavitapensataa: non Daniele che ha cominciato a seguire Guendalina, quello è già andato a comprare il nuovo pc per Tavassi #incorvassi - klaud_io : RT @luana14275: @klaud_io Ma figurati! Ha già messo il segui a Guendalina ed Edoardo Tavassi mentre a Nikita nulla! Daniele tifa Tavassi! P… - luana14275 : @klaud_io Ma figurati! Ha già messo il segui a Guendalina ed Edoardo Tavassi mentre a Nikita nulla! Daniele tifa Ta… -

Ivan Rota per DagospiaSi dice che Arisa abbia avuto una collaboratrice che poi, essendosi innamorata di lei, sarebbe diventata la sua stalker: l'avrebbe seguita in tutti i luoghi , in tutti i laghi sino ...Unascatenata sotto le lenzuola. Anzi, per l'esattezza 'insaziabile'. Parola di Federico Perna , fidanzato della 'bombastica' ex concorrente di Grande Fratello e Isola dei Famosi . La ...alle Iene: 'Faccio sesso con il mio fidanzato 4 volte al giorno'. Lui: 'E' insaziabile' La vendetta L'uomo però non si rassegna ed inizia a perseguitarla mettendo in atto una ...

Guendalina Tavassi alle Iene: «Faccio sesso con il mio fidanzato 4 volte al giorno». Lui: «E' insaziabile» ilmessaggero.it

Guendalina Tavassi sa sempre come catturare la nostra attenzione e lo fa con una nuova opera d'arte che merita e non poco - FOTO ...Guendalina Tavassi e Federico Perna hanno fatto alcune confessioni bollenti in merito alla loro vita sotto le lenzuola.