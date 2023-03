Guai giudiziari per Vacchi | indagine della Procura sul progetto a Porto Cervo

(Di sabato 18 marzo 2023) Gianluca, l'imprenditore, deejay e influencer bolognese da oltre 22 milioni di follower, è stato iscritto nel registro degli indagati per presunti abusi edilizi nella villa in costruzione sulla collina di Pantogia, nella zona di. Secondo quanto riportato dal quotidiano L'Unione Sarda, il fascicolo è stato aperto dalladi Tempio Pausania e iltore Gregorio Capasso ha dato il via alle indagini per capire se l'abitazione, del valore di circa 15 milioni di euro, rispetti le cubature inizialmente previste e autorizzate. A quanto riferisce la stampa locale, la villa di nuova costruzione potrebbe contare su 15 stanze, 1200 metri quadri di terrazze, una discoteca e un campo da padel, ma l'Ufficio tecnico del Comune di Arzachena pochi giorni fa avrebbe fatto emettere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - Rog_2 : RT @LRoithamer: @fgavazzoni Ma non si possono perseguire penalmente questi lobotomizzati? Noi siamo consci vero che se lo faccio io senza a… - LRoithamer : @fgavazzoni Ma non si possono perseguire penalmente questi lobotomizzati? Noi siamo consci vero che se lo faccio io… - FonteUfficiale : RT @FonteUfficialeP: I guai giudiziari di Beppe Grillo - ilfaroonline : Nuovi guai giudiziari per Alessandra Giudicessa, l’attrice romana nota per il ruolo di Pamela nel film 'Come un Gat… -

Possibile incriminazione per l'ex presidente L'ex presidente deve fare i conti con i suoi. L'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan, nei giorni scorsi, ha chiesto un ...Adesso rischianoPer il nutrito gruppetto di tiktokers e per l'attività che ha organizzato questa bizzarra inaugurazione ci potrebbero essere dei risvolti. Sembra infatti che nelle ...Nuoviper Alessandra Giudicessa, l'attrice romana nota per il ruolo di Pamela in "Come un gatto in tangenziale". Alla donna, che nel film di Riccardo Milani, insieme alla sorella Valentina, ...

Ancora guai giudiziari per l'attrice che faceva la ladra nel film: "Un ... La Voce di Venezia

Nei sondaggi il testa a testa è proprio fra DeSantis e Trump. Possibile incriminazione per l'ex presidente L'ex presidente deve fare i conti con i suoi guai giudiziari. L'ufficio del procuratore ...Alessandra Giudicessa, l’attrice romana di 43 anni che ha interpretato la sorella gemella Pamela nel film “Come un gatto sull’autostrada”, è di nuovo nei guai. È stata colpita ... in diverse cause ...