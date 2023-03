Gru cinesi | Kardon Carnegie Spiega cosa rischia l’Occidente

Leggi su formiche

(Di sabato 18 marzo 2023) È la somma che fa il totale, per citare Totò. Una frase che si può applicare anche alla questione delle gru gigantesche “made in China” presenti nei porti degli Stati Uniti, e non solo. Il problema non è la singola gru cinese ma la presenza massiccia di questi mezzi “smart”. Nei giorni scori un’inchiesta del Wall Street Journal ha rivelato che i funzionari statunitensi sono sempre più preoccupati del fatto che queste gru per container da nave a terra – prodotte dalla multinazionale statale cinese Zpmc, di proprietà del colosso China Communications Construction Company, contractor di numerosi progetti della Via della Seta – possano fornire a Pechino uno strumento di spionaggio nascosto alla luce del sole. Come raccontato da Formiche.net, queste gru sono presenti anche in alcuni porti italiani assieme a Logink, piattaforma di raccolta dati nelle mani del Partito comunista cinese. Secondo ...