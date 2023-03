Grande Fratello Vip | Oriana Marzoli scrive una lettera a Daniele | Sto piangendomi sono innamorata

Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli scrive una lettera a Daniele: "Sto piangendo...mi sono innamorata" (Di sabato 18 marzo 2023) Dopo la squalifica di Daniele Dal Moro al Gf Vip, Oriana, in lacrime, ha confessato i suoi sentimenti. Leggi su comingsoon (Di sabato 18 marzo 2023) Dopo la squalifica diDal Moro al Gf Vip,, in lacrime, ha confessato i suoi sentimenti.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Daniele Dal Moro è stato squalificato da “Grande Fratello Vip”. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultim… - IlContiAndrea : #DanieleDalMoro è stato squalificato da Grande Fratello Vip: 'Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime… - CarloCalenda : Se continuiamo a valutare i confronti con questa superficialità (sempre in riferimento alle persone e mai alle prop… - Annageryfabi : RT @EderaParrella: Vinceranno? NO. Arriveranno in finale? NEMMENO. Ma ricordate che sui cadaveri dei leoni festeggiano i CANI COALIZZATI… - mandellirosella : @GFVIP_Official Vedo che continua a essere in pole position l'altra persona più inutile del Grande Fratello giaele?? -