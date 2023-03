Grande Fratello Vip | Oriana Marzoli scrive una lettera a Daniele Dal Moro | “Spero tu voglia conoscermi anche fuori” Lui reagisce così

(Di sabato 18 marzo 2023)DalDalè stato squalificato ieri dalVip. La decisione è arrivata dopo che la produzione ha visionato un video circolato in rete in cui si vede il concorrente stringere le mani al collo di. Nel comunicato ufficiale si legge: “Dopo i numerosi richiami e ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello: Daniele Dal Moro è stato squalificato da "Grande Fratello Vip". Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane. #DanieleDalMoro è stato squalificato da Grande Fratello Vip: 'Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane...'

Sanzioni su sanzioni cadono sulla casa delVip a poche settimane dalla fine del programma. Questa stretta è legata alla ...Come un fulmine a ciel sereno, il sito del 'Vip ' ha annunciato la squalifica di Daniele Dal Moro . Quindi Alfonso Signorini sta continuando la linea dura messa in campo da Pier Silvio Berlusconi, punendo i concorrenti dinanzi a ...Laura Freddi ha rilasciato una lunga intervista a 'Il Corriere della Sera' in cui ha parlato dei suoi amori passati , degli alti e bassi della sua carriera e di come il 'Vip' l'abbia salvata. La conduttrice, oggi ospite fissa a 'Oggi è un altro giorno', ha raggiunto il successo a 19 anni con 'Non è la Rai' . Laura fu scelta da Gianni Boncompagni , con ...

Il provvedimento nei confronti di Daniele arriva dopo settimane in cui il Grande Fratello aveva lanciato richiami e avvertimenti a Daniele Del Moro, per i suoi atteggiamenti aggressivi e provocatori ...Nella Casa del GfVip Micol Incorvaia è stata colpita da un momento di sconforto. La concorrente, è stata tra le protagoniste dell'ultima diretta del Grande Fratello Vip poichè il pubblico l'ha scelta ...