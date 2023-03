Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro torna sui social dopo la squalifica: “Se non posso giocare con la mia compagna non chiamatelo reality” (Di sabato 18 marzo 2023) Daniele Dal Moro torna sui social. Nella serata di ieri, il concorrente del Grande Fratello Vip è stato costretto ad abbandonare la casa. Il motivo? Nonostante i continui richiami della produzione, Daniele ha continuato a tenere atteggiamenti irrispettosi nei confronti di Oriana Marzoli: “Ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento”, ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 18 marzo 2023)Dalsui. Nella serata di ieri, il concorrente delVip è stato costretto ad abbandonare la casa. Il motivo? Nonostante i continui richiami della produzione,ha continuato a tenere atteggiamenti irrispettosi nei confronti di Oriana Marzoli: “Ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento”, ... TAG24.

