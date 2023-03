Gran Premio del Bahrain | la Ferrari lontana dalla pole position

(Di sabato 18 marzo 2023) Sergio Perez, su Red Bull, partirà inneldell’Arabia Saudita, seconda pova del Mondiale di Formula 1 2023. Il messicano, che ha fatto segnare il tempo di 1.28.265, avrà al suo fianco in prima fila Fernando Alonso, con l’Aston Martin. Charles Leclerc, con la, ha chiuso al secondo posto ma a causa della penalizzazione per cambio della centralina retrocede di dieci posizioni alla 12esima piazzola. Seconda fila per George Russell con la Mercedes e Carlos Sainz con la. Terza fila per Lance Stroll con la seconda Aston Martin ed Esteban Ocon con l’Alpine. Problemi tecnici alla Red Bull di Max Verstappen durante e qualifiche. Dopo aver fatto segnare il miglior tempo nella Q1, l’olandese ha segnalato di avere un problema al motore ed è tornato ai box, ...

Carlos Sainz non fatto meglio del quinto tempo nelle qualifiche deldell'Arabia Saudita. Il pilota della Ferrari ha avuto tanti problemi nel corso delle tre sessioni, specialmente nel primo settore, che per sua stessa ammissione è stato il tratto che più ...Un gara che sembrava essere a rischio di diventare monotona, come neldel Bahrain due settimane fa, potrebbe offrire uno spettacolo molto più avvincente a Jeddah. Ricordiamo che il ...... una penalità di dieci posizioni per Charles Leclerc, un grande rookie come Oscar Piastri e una prima fila inaspettata: le qualifiche di Jeddah sorprendono, ponendo le basi per untutto ...

Una sessione di qualifica al cardiopalma alla viglia del Gran Premio dell’Arabia Saudita, caratterizzata da colpi di scena e importanti sorprese Un ordine di crono che di definitivo ha ben poco, ...Charles Leclerc mette in mostra una prestazione eccellente al sabato e chiude in seconda posizione le qualifiche per il Gran Premio dell’Arabia Saudita 2023, valevole come secondo round stagionale del ...