Gp d’Arabia Saudita | Verstappen partirà 15° per un guasto Perez in pole Leclerc | “Redbull di un altro pianeta”

(Di sabato 18 marzo 2023) Sergioha conquistato laposition nel Gpcon il tempo di 1’28?265. Alle sue spalle la Ferrari di Charles, secondo a 155 centesimi ma costretto a partire dalla dodicesima casella per la penalizzazione di dieci posizioni in griglia. Sale così in prima fila Fernando Alonso con la Aston Martin, terzo a 465 centesimi. In seconda fila George Russell con la Mercedes e Carlos Sainz con l’altra Ferrari. Quinta piazza per Lance Stroll con l’altra Aston Martin, bene anche la Alpine con Esteban Ocon quinto e Pierre Gasly al nono posto. Solo settimo Lewis Hamilton, davanti alla McLaren di Oscar Piastri.è uscito di scena nel Q2 per un problema tecnico sulla sua Red Bull. Dopo esser rientrato ai box senza esser riuscito a realizzare un tempo degno di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Natali_Show : RT @FTraiettoria: Sergio Perez approfitta dei guai di Max Verstappen e conquista la pole position del GP d'Arabia Saudita! Bene Leclerc e A… - FTraiettoria : Sergio Perez approfitta dei guai di Max Verstappen e conquista la pole position del GP d'Arabia Saudita! Bene Lecle… - OA_Sport : F1, Sergio Perez in pole position nel GP d’Arabia Saudita. Alonso in prima fila, 4° Sainz, K.O. Verstappen - - MrCaruccio : RT @Motorsport_IT: #F1 | Seguite le Qualifiche del Gran Premio d'Arabia Saudita 2023 di Formula 1 con la Diretta LIVE offerta da https://t.… - Motorsport_IT : #F1 | Seguite le Qualifiche del Gran Premio d'Arabia Saudita 2023 di Formula 1 con la Diretta LIVE offerta da… -

Come un anno fa, Sergio Perez si prende la pole position del Gran premiodi Formula Uno, percorrendo il giro secco in 1:28:265. Il pilota messicano della Red Bull sarà affiancato in prima fila da Fernando Alonso. Il secondo tempo in pista lo ha ottenuto ...Questo ha spalancato le porte della pole position al suo compagno di squadra Sergio Perez , che scatterà davanti a tutti nel GP. Un Leclerc'orgoglio stampa il 2° tempo (sarà 12°), ...Due pole position in carriera, entrambe sulla stessa pista. Sergio Perez partirà davanti a tutti nel GP, con la grande occasione fornita indirettamente da Verstappen, rimasto escluso in Q2 con il 15° tempo. Guarda anche GPGP, i poster dei team per la ...