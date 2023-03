GP Arabia Saudita, qualifiche: pole di Perez davanti a Leclerc e Alonso. Verstappen ko: 15° (Di sabato 18 marzo 2023) qualifiche elettrizzanti a Jeddah, dove il favorito d'obbligo, Max Verstappen , è stato messo ko ad inizio Q2 da un guasto sulla sua Red Bull. Questo ha spalancato le porte della pole position al suo ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 18 marzo 2023)elettrizzanti a Jeddah, dove il favorito d'obbligo, Max, è stato messo ko ad inizio Q2 da un guasto sulla sua Red Bull. Questo ha spalancato le porte dellaposition al suo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : ricorda nel suo libro “Per la giustizia” edito da @add_editore la giustizia internazionale è politica. Non ci sono… - mauroberruto : Quello che penso sul contratto fra Lega @SerieA di calcio e Arabia Saudita: 32 mln di euro bonificati da un Paese c… - amnestyitalia : La Supercoppa italiana si giocherà in Arabia Saudita ancora per quattro anni. 'È un grave errore sfruttare il calci… - filadelfo72 : Griglia di partenza F1 Arabia Saudita e dove vedere il Gran Premio in streaming - barbecoq : RT @jacopo_iacoboni: Putin può dire che più di mezzo mondo sbaglia, il fatto è che da stasera in poi lui può andare a baciare la pantofola… -