GP Arabia Saudita, FP3: volano le Red Bull, Leclerc 6° (Di sabato 18 marzo 2023) C'è Max Verstappen davanti a tutti nella terza ed ultima sessione di prove libere del GP d'Arabia Saudita . Ancora dominante la Red Bull che ha piazzato Sergio Perez in seconda posizione, poi le due ...

GP Arabia Saudita, FP3: volano le Red Bull, Leclerc 6° C'è Max Verstappen davanti a tutti nella terza ed ultima sessione di prove libere del GP d'Arabia Saudita . Ancora dominante la Red Bull che ha piazzato Sergio Perez in seconda posizione, poi le due Aston Martin. Leclerc 6°, Sainz 10°. Guarda anche GP Arabia Saudita GP Arabia Saudita, i ... GP Arabia Saudita, prove libere 2: Verstappen comanda, ma Alonso è vicino. Ferrari un punto interrogativo E' battaglia vera quella tra Red Bull - Honda e Aston Martin - Mercedes. Max Verstappen nel secondo turno libero, in notturna, del GP di Arabia Saudita sul velocissimo tracciato di Jeddah, è stato ancora una volta il più rapido segnando il tempo di 1'29'603. Ma alle sue spalle naviga un Fernando Alonso determinatissimo con la Aston ... F1 GP Arabia Saudita 2023, prove libere 3: risultati e classifica, Verstappen domina e Ferrari indietro Max Verstappen fa registrare il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2023. Il due volte campione del mondo della Red Bull trova un cono super di 1.28.485 e precede di sei decimi Sergio Perez, quindi le due ... "Sapevano che le bombe ad Arabia saudita ed Emirati potevano colpire i civili in Yemen": ma il… Il Fatto Quotidiano Arabia Saudita FP3, Ferrari lontane da Red Bull: Verstappen domina GEDDA - Si è conclusa la terza e ultima sessione di prove libere valide per il GP di Arabia Saudita di F1, e ancora rimane un grosso punto di domanda per quanto riguarda le Ferrari. Sia Charles ... GP Arabia Saudita, FP3: volano le Red Bull, Leclerc 6° Sessione come di consueto dedicata in larga parte alla preparazione delle qualifiche, come sempre accade con le FP3. A Jeddah il calare del sole porterà a delle temperature differenti tra fine libere ...