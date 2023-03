Governo | Foti | ' Meloni attua programma voluto da cittadini'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 marzo 2023) Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Ritengo sia un fatto epocale che un Presidente del Consiglio di destra vada al congresso del sindacato più a sinistra della Nazione.ha un dovere, quello dire unelettorale di una coalizione politica che ha avuto grande consenso da parte dei". Così Tommaso, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, ospite della trasmissione Rai, Agorà. "Siamo stati abituati negli ultimi anni ad avere coalizioni che non avevano all'origine una legittimazione da parte degli elettori. Il centrodestra è un blocco sociale trasversale. Non si può pretendere che in 5 mesi si risolvano problemi decennali come la mancata crescita: il premierè andata al congresso della Cgil per illustrare la sua proposta per creare lavoro e dare futuro ...