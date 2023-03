Google Messaggi si arricchisce di una comoda novità (Di sabato 18 marzo 2023) Una delle ultime novità studiate dal team di Google Messaggi riguarda l'aggiunta della foto del profilo di un contatto nelle conversazioni L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di sabato 18 marzo 2023) Una delle ultimestudiate dal team diriguarda l'aggiunta della foto del profilo di un contatto nelle conversazioni L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoAndroid : Google Messaggi si arricchisce di una comoda novità - ItaliaStartUp_ : WhatsApp, i trucchi per eliminare i messaggi anche dopo ore: può essere molto utile - Newsby - carminemegna : @Marco137620112 @monelloevoluto @_BrigateAzzurre Shhh nn ti preoccupare, sei tu il leone da tastiera e lo dimostran… - ItaliaStartUp_ : NFT: lo standard per creare oggetti digitali unici - Cointelegraph Italia - ItaliaStartUp_ : NFT: lo standard per creare oggetti digitali unici - Cointelegraph Italia -