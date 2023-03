Goggia chiude la stagione in anticipo | non parteciperà alle finali di Slalom Gigante

(Di sabato 18 marzo 2023) AGI - Sofiaha deciso di concludere con un giorno d'ladi Coppa del mondo. La campionessa azzurra domani non sarà al cancelletto dellodelledi Coppa di Soldeu ad Andorra che vedrà impegnate Marta Bassino e Federica Brignone.ha deciso di rientrare a casa. In questala sciatrice bergamasca delle Fiamme giha vinto la coppetta di discesa libera vincendo 5 gare e ottenuto 3 secondi posti (un solo risultato negativo, la caduta a Cortina d'Ampezzo a gennaio).

In questa stagione la sciatrice bergamasca delle Fiamme gialle ha vinto la coppetta di discesa libera vincendo 5 gare e ottenuto 3 secondi posti (un solo risultato negativo, la caduta a Cortina d'Ampezzo a gennaio). In casa Italia settima posizione per Sofia: la campionessa bergamasca ha disputato una gara ... Gut - Behrami chiude la stagione in superg a quota 413, 45 punti meglio di Federica Brignone. Sofia Goggia al settimo posto (undicesima nella classifica generale). L'argento di Federica Brignone costituisce il ventiseiesimo podio azzurro femminile quest'anno, vero e proprio record nell'...

Secondo posto a Soldeu e quarta coppa di specialità: Sofia Goggia chiude alla grande la Coppa del Mondo Prima Bergamo

AGI - Sofia Goggia ha deciso di concludere con un giorno d'anticipo la stagione di Coppa del mondo. La campionessa azzurra domani non sarà al cancelletto dello slalom gigante delle finali di Coppa di Soldeu ad Andorra. Miglior azzurro e' stato ancora un volta il giovane lombardo Filippo Della Vite 7/o in 2.22.28 mentre il trentino Luca De Aliprandini, buon sesto nella prima manche, ha avuto problemi di visibilita'.