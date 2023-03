Gli Usa tornano a rimpatriare con forza i richiedenti asilo che fuggono dalla Russia (Di sabato 18 marzo 2023) Sembra un paradosso ma non lo è: gli Stati Uniti hanno ripreso a rimpatriare con la forza i cittadini russi nel Paese. I rimpatri erano stati sospesi con l' invasione dell'Ucraina da parte di Mosca . ... Leggi su globalist (Di sabato 18 marzo 2023) Sembra un paradosso ma non lo è: gli Stati Uniti hanno ripreso acon lai cittadini russi nel Paese. I rimpatri erano stati sospesi con l' invasione dell'Ucraina da parte di Mosca . ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : Gli USA sono diventati i primi fornitori di GNL della UE, la Norvegia di gas. Casualmente sono anche i due Paesi ad… - michele_geraci : La #Corte Penale Internazionale emana mandato di cattura per #Putin. Da quel poco che so dell’argomento (chiedo agl… - petergomezblog : Salario minimo, gli effetti positivi dal Brasile all’Ungheria. Passando per Usa, Uk e Germania: meno disuguaglianza… - ValliGmail : RT @garat_o_meter: @antonio_bordin Bellissimo, ed è la stessa corte che gli ne gli Usa ne l'ukr riconoscono. Sono un'altro strumento in ma… - Giusepp36531994 : RT @fanpage: Sono 123 i paesi nei quali da ieri il presidente russo Vladimir Putin non potrà più recarsi. Tra questi c'è l'Italia, ma non g… -