Gli oscurantisti contro la manifestazione delle famiglie arcobalebelo | ' Ipocrisia Lgbt'

(Di sabato 18 marzo 2023) I tradizionalisti all'assalto di chi lotta per i diritti civili che i retrogradi vogliono cancellare. "Oggi in piazza a Milano abbiamo assistito al festival dell'egoismo e dell'qia+ , ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - AntonioSassone7 : RT @frabonvicini: @giuliocolecchia @borrillo62 Forza !! Che se ne vadano gli oscurantisti mullah, che vogliono riportare il paese al medio… - giuliocolecchia : RT @frabonvicini: @giuliocolecchia @borrillo62 Forza !! Che se ne vadano gli oscurantisti mullah, che vogliono riportare il paese al medio… - frabonvicini : @giuliocolecchia @borrillo62 Forza !! Che se ne vadano gli oscurantisti mullah, che vogliono riportare il paese al medioevo! - kadreg1 : @Corriere La vostra posizione come al solito è ambigua tendenzialmente siete più portati verso gli oscurantisti per… -

I tradizionalisti all'assalto di chi lotta per i diritti civili che i retrogradi vogliono cancellare. "Oggi in piazza a Milano abbiamo assistito al festival dell'egoismo e dell' ipocrisia Lgbtqia+ , ...Pare che sia un buon antidoto controinflussi negativi. È una delle tante superstizioni ... Perché essere superstiziosi è da. Ma non esserlo per niente porta sfiga....la tragedia di Cutro abbia 'coinvolto e commosso'italiani. Anche perché, ha aggiunto, c'è stato il coinvolgimento di molti profughi afghani che fuggivano da uno dei regimi piùdel ...

Bonzoni (Arcigay Orlando): «Educare all'inclusione non è ideologia» Bresciaoggi

«Oggi in piazza a Milano abbiamo assistito al festival dell’egoismo e dell’ipocrisia Lgbtqia+, che baratta il desiderio di avere figli con il diritto dei bambini di avere una mamma e un papà. Non ...La commissione Politiche europee del Senato ha bocciato la proposta di regolamento Ue per il riconoscimento dei diritti dei figli anche di coppie gay e l'adozione di un certificato europeo di filiazio ...