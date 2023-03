Gli italiani sono stufi della polarizzazione a sinistra dei professori (Di sabato 18 marzo 2023) “Per il 57% degli italiani gli insegnanti dovrebbero completamente astenersi dall'esprimere pubblicamente qualsiasi valutazione politica”. È questo il risultato di un sondaggio effettuato dall'istituto Swg nel mese di febbraio in relazione in particolare al caso della preside di Firenze, Annalisa Savino, che scrisse una circolare a commento della rissa tra ragazzi avvenuta davanti a un liceo di Firenze. Proprio partendo da questo sondaggio l'istituto Yoodata ha effettuato un approfondimento sperimentale sul testo della lettera della professoressa Savino ponendo la domanda: “La preside Savino ha alluso, magari involontariamente, a qualche forza politica in particolare (venendo quindi meno al principio di neutralità)?”. Per rispondere a questa domanda, è stata organizzata una ricerca empirica, che ha ... Leggi su iltempo (Di sabato 18 marzo 2023) “Per il 57% degligli insegnanti dovrebbero completamente astenersi dall'esprimere pubblicamente qualsiasi valutazione politica”. È questo il risultato di un sondaggio effettuato dall'istituto Swg nel mese di febbraio in relazione in particolare al casopreside di Firenze, Annalisa Savino, che scrisse una circolare a commentorissa tra ragazzi avvenuta davanti a un liceo di Firenze. Proprio partendo da questo sondaggio l'istituto Yoodata ha effettuato un approfondimento sperimentale sul testoletteraprofessoressa Savino ponendo la domanda: “La preside Savino ha alluso, magari involontariamente, a qualche forza politica in particolare (venendo quindi meno al principio di neutralità)?”. Per rispondere a questa domanda, è stata organizzata una ricerca empirica, che ha ...

