Gli "arcobaleno" vogliono toglierci anche la festa del Papà, in nome dei genitori "neutri" (Di sabato 18 marzo 2023) Domani è la festa del Papà e sembra che sia peccato anche festeggiarla perché, cosi si dice, si urterebbe la suscettibilità di chi ha perso il padre o, addirittura, di chi ( se c'è) ha due madri . Se fosse vera questa assurda teoria non potremmo a maggio festeggiare la mamma (offenderemmo chi è senza figli), a dicembre il Natale ( e infatti c'è chi vieta il presepe ..), né la Pasqua. Insomma, uno stato laico secondo lor signori significa una sorta di silenzio tombale su tutto. Perdere un genitore in tenera età è un dolore atroce ma la capacità di resilienza e il ricordo perpetuo che una persona si porta non vengono certo scalfite da una zeppola a San Giuseppe. Il relativismo assoluto vorrebbe imporre un calendario civile rigorosamente ortodosso in cui è possibile celebrare il gay pride ma è vietato anche dirsi ...

